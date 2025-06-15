SUCCESSOS
Deixen una anciana sola durant hores i l’ataquen tres gossos
A casa seua a la comarca de la Llitera, tenia mossegades. La filla i la neta, investigades per lesions per imprudència
La Guàrdia Civil de Tamarit de Llitera investiga dos persones com a suposades autores d’un delicte de lesions per imprudència després que la mare i àvia d’aquestes, una dona d’edat avançada, fos trobada a la seua casa atacada per tres gossos després de passar hores sola.
Els fets van tenir lloc el 8 de juny passat, quan a través del 112 es va tenir coneixement que una anciana amb mobilitat reduïda i discapacitat cognitiva havia estat agredida pels tres gossos amb els quals convivia mentre es trobava diverses hores sola dins del seu domicili en una localitat de la comarca de la Llitera.
Els agents van observar que l’interior de l’habitatge estava en condicions insalubres i els serveis mèdics van atendre la víctima amb ferides greus per mossegades dels gossos. La dona també presentava un aspecte molt descurat i evident falta d’higiene. Va ser evacuada a l’Hospital Comarcal de Barbastre.
Mentrestant, el 10 de juny passat, agents del post de Tamarit van procedir a investigar la filla i neta de l’anciana, de 65 i 31 anys d’edat, i que vivien amb ella, com a suposades autores d’un delicte de lesions per imprudència.
Els serveis socials assumeixen la tutela i la cura de la víctima
Els serveis socials del Govern d’Aragó s’han fet càrrec de la tutela i de la cura de la víctima. Per la seua part, la Patrulla de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Montsó i veterinaris del Servei Provincial del Govern d’Aragó van fer inspecció dels tres gossos, comprovant que no estaven donats d’alta al Registre d’Animals de Companyia d’Aragó i no disposaven de les corresponents vacunes obligatòries. Així mateix, no disposaven de les mesures de seguretat adequades per evitar agressions entre els animals i contra les persones, per la qual cosa els agents van iniciar diversos expedients per les infraccions administratives corresponents. Les diligències són al Jutjat d’Instrucció número 2 de Montsó.