ARQUEOLOGIA
Nova campanya d’excavacions a la Cova Gran de Santa Linya
Suspenen l’escalada fins a l’agost
Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i del Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic inicien demà una nova intervenció al jaciment de la Cova Gran de Santa Linya, a la Noguera, en la qual participaran arqueòlegs d’universitats americanes, del Canadà, Grècia i també de Madrid o Santiago de Compostel·la, segons va explicar una de les investigadores, Susanna Vega.
Fins al pròxim 20 de juliol es treballarà en la unitat documentada ja en altres intervencions on es va trobar la primera plaqueta amb gravats de finals del paleolític superior del Prepirineu català i la més antiga de Catalunya, amb més de 14.000 anys.
Els gravats reprodueixen figures amb un alt contingut simbòlic per als pobladors del nord-est peninsular. El 2020 es van trobar fragments de l’esquelet d’una Homo sapiens de 14.000 anys d’antiguitat, que va ser batejada pels arqueòlegs com Linya, la dona de la Noguera. Des d’ahir van quedar suspeses les pràctiques d’escalada en una de les zones d’aquest jaciment de 90.000 anys, que es va descobrir el 2002 i es va començar a excavar el 2004.