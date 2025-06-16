Azcón, disposat a col·laborar amb el MNAC pel trasllat dels murals, però avisa que no es deixaran “prendre el pèl”
El president d’Aragó vol que el grup de treball tingui clar d'inici que l’objectiu és complir la sentència
El president d’Aragó, Jorge Azcón, s’ha mostrat disposat a col·laborar amb el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) per al trasllat de les pintures murals de Sixena. Ha advertit que el que no vol el que els “enganyin” i ha remarcat que “tècnicament” és possible fer l’operació i acatar la sentència. També ha recordat que ja se sabia que hi hauria aquestes “dificultats” i per això confia que les administracions que formen part del consorci no provaran de “dilatar” el trasllat. “Anem a treballar de forma conjunta però no ens deixarem prendre el pèl”, ha remarcat Azcón, que també ha demanat que el grup de treball tingui clar d'inici que l’objectiu és complir la sentència i que les pintures tornin a Vilanova de Sixena com més aviat millor.
Azcón ha valorat el resultat de la reunió del consorci del MNAC quan han passat 19 dies de la sentència del Tribunal Suprem que obliga a lliurar els murals al Monestir de Vilanova de Sixena. El president aragonès ha volgut deixar clar que no volen que la creació d’un grup de treball serveixi per “prolongar indefinidament en el temps” el lliurament dels murals. Per això, ha afegit que una de les primeres coses que exigiran serà un “cronograma” per comprovar que la voluntat de les diferents administracions, la catalana i l’estatal, és que les pintures de Sixena arribin al més aviat possible a l’Aragó.
Azcón s’ha mostrat disposat a col·laborar amb el consorci sempre que les decisions que s’adoptin tinguin en compte el compliment de la sentència del Suprem, que parteix que les pintures “es poden traslladar, tot i que amb dificultat”.