Descobreixen música antiga del monestir de Vallbona en un taller
En el marc de la Setmana Internacional dels Arxius, l’Arxiu Comarcal de l’Urgell va organitzar dissabte un taller de música antiga amb documents del monestir de Vallbona de les Monges. Va tenir lloc a l’església de Sant Antoni de Tàrrega i va comptar amb l’assistència de nou persones. Va anar a càrrec de Marga Mingote, doctora en Musicologia i Patrimoni Artístic i Musical, que va explicar que van treballar un parell de partitures. La primera va ser els goigs a la Mare de Déu del Claustre de la Festa de la Pigota i la segona una antífona processional de la Festa de la Candelera que se celebra al claustre. Aquesta antífona està recollida en un gradual, un llibre litúrgic del segle XIV, manuscrit musical que es conserva a l’arxiu del monestir de Vallbona de les Monges i que ha estat objecte d'estudi de la tesi de Mingote.
El taller va estar distribuït en dos parts. En una primera part es va explicar l’estructura de les peces i en quin espai del monestir s’interpreten i en la segona es va procedir a estudiar-les i cantar-les.