Gran desplegament per buscar un home de 81 anys que es va perdre a Alcarràs i que va aparèixer a Terrassa
Va acudir a un casament dissabte i diumenge al matí se li va perdre la pista
Els serveis d’emergències van muntar aquest diumenge un dispositiu de recerca després de rebre l’avís d’un home d’avançada edat que havia estat vist per última vegada durant el matí a Alcarràs. Finalment, va ser trobat sa i estalvi a mitja tarda en Terrassa, lloc on residiria.
Segons van informar fonts properes al cas, l’home, de 81 anys, havia arribat dissabte a aquest municipi del Segrià per assistir a un casament, però ahir al matí se li va perdre la pista i es va decidir donar l’avís de la seua desaparició als serveis d’emergències. Durant gran part de la tarda, els Bombers van organitzar un dispositiu per trobar-lo que, en un primer moment, va aglutinar almenys deu dotacions del cos.
No va ser fins a mitja tarda, cap a les 18.30 hores, quan l’home va ser localitzat amb vida i sa i estalvi a Terrassa, lloc on tindria el seu domicili. Sembla que l’home patiria d’un principi de demència, van assenyalar les fonts. Els Mossos d’Esquadra investigaven ahir com va arribar fins al municipi del Vallès Occidental.