Setanta negocis, a la campanya Compra i Descobreix Catalunya

L’ajuntament contribueix així a fomentar el comerç local. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

L’ajuntament de Tàrrega s’ha adherit un any més a la campanya Compra i Descobreix Catalunya que fomenta el comerç de proximitat i aquest 2025 celebra el seu 15è aniversari amb el nou lema Comprar local té premi especial i la unió de 24 municipis. A la capital de l’Urgell hi participen més de setanta establiments, que durant aquest mes de juny regalen bitllets entre els clients per entrar en el sorteig de diferents premis, que es farà el dia 7 de juliol.

