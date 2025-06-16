El Vedruna obté el Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat
Amb un reportatge del projecte ‘Oh!mylot’
Dos projectes d’alumnes de Batxillerat del Vedruna Tàrrega van guanyar i van quedar finalistes, respectivament, en la quarta edició del Premi Premsa Comarcal a la Solidaritat organitzat per l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC). El treball guanyador va ser Oh!mylot. Un Nadal solidari, d’Eloi Perelló, Marçal Cabestany i Daniela Abraham, i l’entitat escollida va ser l’Associació Alba. Es tracta del projecte de lots de Nadal amb productes elaborats per entitats socials com Alba, L’Olivera i Casa Dalmases.
El treball finalista va ser Emma, malalties sense resposta, d’Eloi Vila, Èric Enríquez i Nora González, i l’entitat escollida va ser l’Associació Emma, dedicada a la investigació de les malalties rares.
L’alumnat havia de fer reportatges posant en relleu valors que ajuden a una convivència igualitària entre les persones i col·lectius de diferent índole. La particularitat del guardó va ser que una part del premi la rep l’alumnat guanyador mentre que l’altra s’entrega en forma de xec regal a l’entitat seleccionada.
L’entrega de premis va tenir lloc el 30 de maig.