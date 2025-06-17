Aturada la línia R14 de Rodalies entre Juneda i Lleida per diversos focs a la zona de vies
Es tracta d'incendis de poc abast i s'apunta a guspires d'un comboi amb problemes com a possible causa
La línia R14 de Rodalies s'ha hagut d'interrompre aquest dimarts entre Juneda i Lleida per la presència de diversos focs a la zona de vies, segons han explicat des de Renfe i des dels Bombers, que puntualitzen que són incendis de poc abast. El cos d'emergències ha rebut l'avís de la incidència poc abans d'un quart de cinc de la tarda i ha enviat cinc dotacions a la zona. Dues hores més tard, tres de les cinc tornaven cap a la base. Els focus de flames s'han localitzat entre Juneda i Puigverd de Lleida, i es creu que l'origen podria ser un comboi amb problemes que hagués deixat anar guspires a la zona. Renfe ha indicat a un quart de set que es començava a deixar circular trens.
Protecció Civil ha activat el pla d'emergències Ferrocat en fase de prealerta arran de la incidència.