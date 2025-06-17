LA
El Camina Pirineus tanca amb 100 participants
La cinquena edició del Festival Camina Pirineus – Alt Urgell que es va celebrar el cap de setmana va tancar amb una participació de prop de 100 persones. La iniciativa forma part dels Festivals de Senderisme del Pirineu, que impulsa l’IDAPA des de fa una dècada, i que s’estén per totes les comarques del Pirineu combinant rutes a peu amb activitats culturals i gastronòmiques en entorns naturals privilegiats. El festival del cap de setmana ha apostat per l’experiència sensorial i el descobriment del territori des d’una mirada integradora i sostenible. Va programar una sortida inclusiva pel Parc del Valira de la Seu amb Club Social El Picot, un ascens nocturn al turó Galliner, una de pujada al pic del Salòria des d’Os de Civís i des del Coll de Conflent i una excursió per descobrir Cortiuda.