FRAGA
El consistori catalogarà peces artístiques en cases
L’ajuntament de Fraga ha iniciat l’elaboració d’un catàleg de monuments de la ciutat que portarà a terme el Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la UdL i que inclourà els elements monumentals dels habitatges, segons van exposar ahir l’alcalde de la capital baixcinquenya, Ignacio Gramún, i la directora i la subdirectora del CAEM, Maria Antònia Argelich i Jésica Martí.
El projecte, que inclou un procés participatiu a través del web municipal, contempla establir el nombre de béns a catalogar en funció de paràmetres legals i de característiques físiques arquitectòniques en les quals s’analitzarà el valor historicoartístic i l’estat de conservació actual. La informació disponible fins ara s’havia concentrat en la catalogació de monuments i edificis a partir de l’anàlisi de les seues façanes únicament.