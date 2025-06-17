INICIATIVES
Estudiants del Ciutat de Balaguer ideen un carril bici
Alumnes de l’Escola Vedruna demanen carregadors elèctrics
Alumnes de l’Institut Ciutat de Balaguer i Escola Vedruna de la capital de la Noguera van presentar ahir a la Paeria dos projectes per promoure un model urbà més sostenible. En el cas de l’Ins Ciutat de Balaguer els alumnes d’1 d’ESO van proposar implementar un carril bici urbà. Jaume Font, un dels tutors del primer curs, va apuntar que des del gener els escolars han treballat el projecte Encarrila’t, i van presentar una maqueta amb la proposta de recorregut, que “prèviament han analitzat i estudiat a classe per valorar quina proposta s’adapta millor a les necessitats de la ciutadania”.
“Han estudiat la qualitat de l’aire de la ciutat, l’estat dels carrers i han fet entrevistes a veïns per saber com era abans la mobilitat”, va assenyalar.
Els escolars van evidenciar que les distàncies a Balaguer són, en general, curtes, i que potenciar els desplaçaments en bicicleta o patinet pot reduir significativament la contaminació.
Per la seua part, els alumnes de cinquè de Primària de L’escola Vedruna de Balaguer van presentar en forma de maquetes diverses propostes per fer una ciutat més sostenible amb la instal·lació de plaques solars en edificis, jardins verticals, més zones verdes, punts de càrrega per a vehicles elèctrics i espais de gestió de residus, i altres solucions per millorar Balaguer.