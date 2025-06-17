ENERGIA
La gran planta de biogàs de la Sentiu de Sió, a aprovació a Urbanisme juntament amb 3 més
La primera té el vistiplau ambiental de la Generalitat i els contraris es mobilitzen per evitar que obtingui l’urbanístic. La comissió avaluarà altres projectes a Almacelles, Térmens i Vila-sana
La gran planta de biogàs que el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) projecta a la Sentiu de Sió se sotmetrà dimecres a l’aprovació d’Urbanisme, després d’haver rebut aquest mateix mes el vistiplau ambiental de la Generalitat. La comissió territorial de Lleida haurà d’examinar tres projectes més en els municipis de Térmens, Almacelles i Vila-sana que plantegen també aprofitar el metà que desprenen purins, fems i altres residus orgànics.
El complex de la Sentiu, el més gran d’aquest tipus previst al sud d’Europa, arriba a la comissió d’Urbanisme tot just dos setmanes després d’haver obtingut l’aprovació de la ponència ambiental de la Generalitat. Després d’obtenir l’aprovació inicial urbanística el mes d’octubre passat, se sotmetrà ara a la provisional. En cas de rebre-la, quedaria només pendent de la firma de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a qui correspon donar l’aprovació definitiva.
La plataforma Pobles Vius, contrària a aquest projecte, ha convocat una concentració dimecres davant dels serveis territorials del departament de Territori a Lleida a fi d’impedir que la planta obtingui autorització. L’entitat tem que la posada en marxa d’aquesta planta suposi emissions a l’atmosfera i el trasllat de residus des de zones remotes.
Pel que fa a la resta de projectes de biogàs, hi ha dos instal·lacions noves d’aquest tipus, previstes als municipis d’Almacelles i Térmens, i l’ampliació d’una altra ja existent a Vila-sana. A totes aquestes se suma l’ampliació d’un altre complex dedicat al tractament de purins al Poal, si bé en aquest cas es tracta d’una planta de compostatge sense aprofitament de biogàs.
Alguns dels projectes inclosos en l’ordre del dia de la pròxima comissió d’Urbanisme de Lleida ja acumulen més de dos anys de tramitació davant de la Generalitat. Se sotmetran aquesta setmana a aprovació poc després que el Govern ratifiqués la intenció d’impulsar instal·lacions de tractament de purins a tot Catalunya, amb l’objectiu de tenir cinquanta nous complexos en funcionament en els propers cinc anys. Els previstos a les comarques de Lleida, en diferents estadis de procés d’autorització, suposen per si soles la meitat d’aquesta xifra. Afavorir aquest tipus de plantes forma part de l’estratègia del biogàs i del digestat que ha engegat l’administració catalana.