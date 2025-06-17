PROMOCIÓ
Nou impuls per al centre d’innovació rural HèPic d’Aran
El ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Conselh d’Aran han firmat un protocol per donar un nou impuls a l’HèPic, el centre d’innovació rural de la Val d’Aran. Aquest equipament s’integra a la xarxa de centres que promouen la innovació i la creació d’empreses en zones rurals i ja compta amb més de 20 territoris de tot Espanya. El secretari del Repte Demogràfic, Paco Boya, va destacar que “els nostres pobles són territoris d’oportunitat i Vielha, a través d’HèPic, ho demostra”. També va reafirmar el compromís del Govern central amb aquests centres, que busquen capacitar la població rural, generar sinergies entre territoris i fomentar el desenvolupament local. Des del centre HèPic d’Aran ja s’ha impulsat una desena d’iniciatives empresarials en tota la seua àrea d’influència, afavorint la generació d’ocupació de qualitat.
Així mateix, l’equipament acull l’Oficina de Transició Energètica i l’oficina Local d’Habitatge i vol afavorir l’impuls de noves firmes.