FRANJA
Osca suprimeix els ajuts al museu que custodia els béns de la Franja
Mig centenar de peces segueixen ocultes al públic un lustre després de viatjar des de Lleida
Els béns de la Franja, les 111 obres d’art sacre originàries de les parròquies del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça segregades del bisbat de Lleida entre 1995 i 1998 i que la diòcesi de Lleida va entregar a la d’Aragó oriental en quatre remeses el 2021, viuen després de la seua tornada a l’orient oscenc en uns llimbs caleidoscòpics que combina, entre altres, perspectives de preeminència identitària i d’apatia material o pràctica: més de mig centenar de peces continuen sense ser exposades al públic i la seua conservació ha deixat de ser prioritària per a algunes institucions.
La diputació d’Osca ha decidit retirar l’aportació de 40.000 euros que anualment dirigia al Museu Diocesà de Barbastre, on es custodien aquestes peces. El tall del finançament va començar el 2023, l’any en què el PP va aconseguir el control de la institució que des del 1999 havia gestionat el PSOE.
Des de poc després que el museu obrís les portes el 2010, la Diputació venia realitzant una aportació de 40.000 euros cada any al museu, ja fos com una ajuda prèviament consignada en els pressupostos de la institució o avançat l’exercici, mitjançant una ajuda nominal que es tramitava mitjançant una modificació pressupostària.
Tanmateix, l’ajuda no va ser inclosa primer per l’equip de govern sortint del PSOE en els pressupostos del 2023 ni després l’entrant del Partit Popular la va materialitzar via ajuda nominativa.
La mateixa situació es va repetir a l’exercici del 2024, llavors ja amb l’equip d’Isaac Claver assentat a la institució, i va camí de fer-ho el 2025, ja que tampoc no figura en les previsions de despesa.
Aquesta ajuda va ser objecte de debat en l’últim ple, en el qual el grup del PSOE va proposar al del PP incloure la seua recuperació en una moció dels conservadors sobre els frescos de la sala capitular de Sixena.
“No tenen cap intenció de col·laborar amb el bisbat de Barbastre-Montsó en aquesta qüestió”, va assenyalar la diputada socialista Gema Betorz. “Demanem recuperar els 40.000 euros per finançar la conservació del museu, però ho van rebutjar”, va afegir.
Fonts de l’equip de govern, per la seua part, van confirmar que “la subvenció de 40.000 euros anuals per a despesa corrent del Museu Diocesà de Barbastre s’ha deixat de donar”, encara que van anotar que “ara, la col·laboració de la Diputació d’Osca amb els bisbats” de la província (Barbastre-Montsó, Osca i Jaca” es realitza amb el Pla de Patrimoni Rural, en el qual la diputació n’aporta 100.000 a cada diòcesi, el Govern d’Aragó 60.000 més i cada seu posa 100.000 més.
A aquests dos aspectes, l’econòmic i el museístic, se’ls suma una altra novetat de pes sobre la gestió d’aquestes obres. El PP, formació que governa a Aragó, no està per seguir les indicacions del Vaticà sobre la seua destinació: fa uns dies va rebutjar en el Senat una proposta del PSOE per “promoure que (...) aquells municipis que així ho desitgin puguin acollir l’exposició de les peces, garantint la preservació i seguretat, i permetent així el seu gaudi per part de la ciutadania.”
D’altra banda, la proposta plantejava també reconèixer i agrair tant al bisbe Josep Messeguer com als “responsables de patrimoni dels bisbats aragonesos” la seua “implicació en la cura i el manteniment de les peces vinculades a les seues diòcesis”.