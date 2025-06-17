El ‘palistroc’, una ancestral modalitat de joc de bitlles que l'Aragó vol protegir
Els tràmits de declaració de Bé d’Interès Cultural (BIC) Immaterial inclouen Albelda, Alcolea, Sanui, Esplucs, Estopanyà i Fabara
El departament de Cultura del Govern d’Aragó ha arrancat els tràmits per declarar Bé d’Interès Cultural (BIC) Immaterial el popular palistroc, una ancestral modalitat de joc de bitlles en un centenar de localitats, entre les quals Albeda, Sanui i Alins, Esplucs i Alcolea de Cinca, a la Llitera i a la ribera del Cinca, així com a Estopanyà i a Fabara, a la Ribagorça i el Matarranya.
La declaració, per a la qual Cultura ha obert un període de consulta pública d’un mes, comprèn 25 jocs femenins, algun de comarcal i la gran majoria locals, i 15 de masculins, tots locals, que sumen “les modalitats de jocs de bitlles tradicionals d’Aragó”.
Es tracta, en els sis casos, de jocs d’homes i tenen quatre denominacions diferents: palistroc a la Llitera, palitrocs a Estopanyà, birlas a Alcolea i birles a Fabara. El masculí, del qual hi ha censats quinze jocs, es juga amb sis peces verticals de les quals en cal enderrocar cinc, mentre que al femení se n’utilitzen nou i sempre n’hi ha una d’especial al centre anomenada rei, reina, iaia o mare per a la qual regeixen normes particulars. S’han de tirar llançant una bola, una maça o un palistroc. “Les diferents modalitats de bitlles tradicionals constitueixen un patrimoni viu que testimonia la vida quotidiana dels nostres avantpassats i, atesa la varietat i complexitat de les seues manifestacions, són el joc tradicional més ric en matisos dels que es conserven i practiquen a Aragó”, assenyala la resolució de Cultura.
El seu reconeixement com a BIC immaterial, afegeix, té com a objectiu “destacar la seua importància com a element identitari i social de forma” per “assegurar-ne la transmissió a futures generacions”. Moltes variants, que facilitaven espais d’interaccion social, es van perdre al llarg de l’any passat.