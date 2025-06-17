LA
Primera prova pilot per millorar la seguretat al Pau Claris
L’ajuntament limita la circulació d’un carril del carrer Bisbe Benlloch
Alumnes i famílies de l’escola Pau Claris de la Seu van valorar ahir de manera satisfactòria la primera prova pilot que implementa l’ajuntament amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de l’entorn del centre educatiu. L’acció, que es repetirà demà i divendres, consisteix a limitar la circulació per un dels dos carrils del carrer Bisbe Benlloch, el més pròxim al col·legi, en les hores d’entrada i sortida dels alumnes, menors d’edat, i les seues famílies.
En concret, el tall afecta els vehicles que circulin per la zona escolar entre les 8.50 i les 9.10 hores del matí, i de les 12.50 a les 13.10 hores del migdia. De la regulació de la circulació s’encarreguen dos agents de la policia local, que instal·len una tanca amb un cartell informatiu i vigilen que cap vehicle no accedeixi a la zona.
El tall afecta el sentit d’anada en direcció a l’estació d’autobusos del municipi.
D’altra banda, els conductors dels vehicles són desviats en direcció cap al carrer Major, a l’altura del Parador Nacional de Turisme i el Seminari Diocesà d’Urgell.
Des de l’ajuntament van explicar ahir que la prova també es porta a terme amb l’objectiu que els nens i nenes d’aquest centre educatiu puguin disfrutar d’“un espai més net”, reduint els fums que respiren a causa de la contaminació dels vehicles que circulen davant de l’equipament en les hores d’entrada i sortida de les classes, així com del soroll que produeixen.
L’objectiu és, en aquest sentit, que si la prova pilot d’aquesta setmana, l’última lectiva per als menors d’edat, funciona, la mesura quedi establerta de manera fixa, a les hores d’entrada i sortida, a partir del proper mes de setembre.
El projecte de pacificació del trànsit és una mesura en la qual fa temps que el consistori treballa i que forma part del nou pla de mobilitat que prepara.
Fonts municipals van informar, d’altra banda, que esperen tenir-ho tot llest de cara a la tardor.
Llavors establiran intervencions a nivell urbanístic, que podrien incloure l’eliminació permanent d’un dels dos carrils de circulació per aquest tram de via i la instal·lació de pilonas per evitar que els vehicles continuïn amb la pràctica habitual d’estacionar a sobre de la vorera impossibilitant el pas dels vianants.