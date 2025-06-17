EMERGÈNCIES
Un jove de 20 anys de Sant Joan Despí mor al caure quan instal·lava plaques solars a les Borges Blanques
La víctima, un jove de 20 anys de Sant Joan Despí, es va precipitar al buit des d’una altura d’uns 20 metres. Va passar en una empresa del polígon Els Castellots
Un operari de 20 anys va morir ahir al matí al caure d’uns 20 metres d’altura quan instal·lava plaques solars en una empresa a les Borges Blanques. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 9.37 hores quan, per causes que s’estan investigant, un operari es va precipitar al buit a les instal·lacions de Prefabricats Pujol, al polígon industrial Els Castellots, a la partida Pedreres de la capital de les Garrigues.
El treballador va patir ferides de molta gravetat. Al lloc dels fets es van traslladar diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d’Investigació dels Mossos d’Esquadra, els Bombers de la Generalitat i ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els serveis d’emergències van auxiliar el ferit però no van poder fer res per salvar-li la vida.
Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de les diligències i van posar els fets en coneixement del jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida i del departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
Per la seua part, Pujol va emetre un comunicat en el qual va explicar que la víctima era un treballador d’Imartec, empresa externa subcontractada per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques. Des de Pujol van lamentar profundament el succés i van traslladar les condolences a la família i companys de la víctima.
En el que va d’any s’han produït diversos accidents laborals mortals a la demarcació. L’anterior va tenir lloc el dia 2 de juny quan un veí de Cervera de 62 anys va morir a l’electrocutar-se mentre feia tasques de manteniment en una línia de mitjana tensió a Rufea, a Lleida. El primer sinistre mortal de 2025 es va registrar el 13 de gener a Vallfogona quan un operari de Balaguer de 52 anys va perdre la vida en una empresa de prefabricats. Dos setmanes després, un veí de Lleida de 41 anys va morir al patir una descàrrega elèctrica a Alpicat. El mes de febrer, concretament el dia 11, un jove de 19 anys de Rosselló va morir a l’empresa familiar.
D’altra banda, un operari va resultar ferit ahir en una granja de la Molsosa, al Solsonès.