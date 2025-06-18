TRIBUNALS
Acusat d’abusar de la seua neboda petita al Pallars
Hauria passat en un càmping
La Fiscalia sol·licita una condemna de sis anys de presó per a un home acusat d’abusar sexualment de la seua neboda en un càmping del Pallars. Està previst que el judici se celebri el pròxim 25 de juny a l’Audiència de Lleida.
Els suposats abusos haurien tingut lloc, segons l’escrit d’acusació, l’agost de l’any 2021 quan l’acusat va entrar a la tenda de campanya en la qual hi havia la seua neboda, que era menor de 16 anys, i presumptament li va fer tocaments. El Ministeri Públic considera que és autor d’un delicte d’agressió sexual i, a més de la petició de presó, sol·licita uns altres cinc anys de llibertat vigilada, una ordre d’allunyament de cinc anys més superior a la condemna i que indemnitzi la víctima amb 6.000 euros. El cas va ser investigat pel jutjat de Tremp.
D’altra banda, aquell mateix dia, l’Audiència té previst jutjar un home, que té una discapacitat mental, que hauria fet tocaments a una nena quan acudia al col·legi a la capital del Segrià.
Hauria ocorregut el juny del 2024 i la Fiscalia sol·licita una condemna de tres anys i mig de presó i 2.000 euros d’indemnització.