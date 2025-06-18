Cau foc: Lleida frega els 40 graus en una jornada de calor extrema
Les comarques lleidatanes viuen una de les jornades més sufocants de l'any amb temperatures superiors als 38°C a diversos municipis i nits tropicals
Les comarques lleidatanes van viure ahir una jornada extremadament calorosa, amb registres que van convertir el dia en un dels més sufocants del que portem d'any. La capital, Lleida, va encapçalar el rànquing tèrmic provincial amb una temperatura màxima de 39,2 graus, mentre que localitats com Seròs (38,9°C), Alcarràs (38,8°C) i Torres de Segre (38,7°C) també van superar amb escreix els 38 graus en plena onada de calor.
L'episodi de temperatures extremes ha afectat pràcticament tot el territori lleidatà, arribant fins i tot a zones de muntanya. Municipis del Pallars Jussà com Tremp o la Pobla de Segur, i de l'Alt Urgell com Organyà, van registrar valors superiors als 35 graus. Durant la matinada de dimarts, el termòmetre no va baixar dels 25°C en nombroses localitats, provocant les anomenades nits tropicals que dificulten el descans. Mentrestant, a l'est peninsular es van produir tempestes intenses acompanyades de calamarsa.
Previsió pels propers dies
La previsió meteorològica indica cel pràcticament serè per avui, només amb alguns núvols d'evolució poc significatius al Pirineu durant la tarda, mentre les temperatures màximes podrien experimentar un lleuger descens, tot i que es mantindrà l'ambient calorós arreu del territori.
Les màximes d'avui assoliran els 36-37 ºC a les comarques lleidatanes i superaran els 30 ºC fins i tot en zones del Pirineu. Pel que fa a les mínimes, no s'esperen grans canvis, amb valors que es mantindran entorn els 20-21 ºC al sud del país. El vent bufarà inicialment fluix i variable, però s'intensificarà a la tarda amb ratxes moderades a fortes de component sud.
Evolució per als propers dies
Dijous continuarà l'episodi de calor intensa amb màximes que arribaran als 38 ºC a la plana i als 33 ºC en diverses localitats pirinenques. El cel es mantindrà majoritàriament serè, només amb alguns núvols d'evolució a la tarda al Pirineu, sense esperar-se precipitacions. El migjorn bufarà amb intensitat moderada durant les hores centrals del dia.
De cara a divendres, apareixeran alguns núvols alts al matí, mentre que a la tarda es desenvoluparan núvols d'evolució al Pirineu que podrien descarregar xàfecs i tempestes. Les temperatures es mantindran sense canvis significatius, amb 37-38 ºC a la plana de Lleida, i el migjorn continuarà bufant amb intensitat moderada a la tarda.
Cap de setmana amb tempestes i nits tropicals
El dissabte arribarà amb un augment de la inestabilitat, especialment a la tarda, quan s'esperen tempestes que afectaran principalment el Pirineu, encara que no es descarten a altres punts del territori. Les temperatures podrien pujar lleugerament fins a assolir els 39-40 ºC a la plana de Lleida. Cal destacar també l'augment de les temperatures mínimes, que donaran lloc a nits tropicals sense baixar dels 22-24 ºC al sud de Catalunya.
Refugis climàtics a la capital
Per mitigar els efectes de la calor extrema sobre la salut pública, l'Ajuntament de Lleida ha activat una xarxa de 60 refugis climàtics distribuïts per tota la ciutat. Aquesta mesura, emmarcada dins del Pla per a Onades de Calor, inclou 25 espais interiors (centres cívics, equipaments culturals i residències de gent gran) i 35 exteriors (rambles, carrers arbrats, parcs i zones verdes) on la ciutadania pot trobar un respir tèrmic durant les hores més càlides.
Recomanacions davant les altes temperatures
El Canal Salut de la Generalitat ha difós una sèrie de consells pràctics per afrontar l'excés de calor, disponibles al web canalsalut.gencat.cat. Entre les principals recomanacions destaquen: reduir l'activitat física durant les hores centrals del dia, mantenir una hidratació constant, evitar l'exposició directa al sol, controlar la temperatura de l'habitatge tant de dia com de nit, i prestar especial atenció a persones vulnerables com infants, gent gran i persones amb malalties cròniques.
Les autoritats sanitàries també alerten sobre els símptomes d'un cop de calor i la deshidratació, que inclouen fatiga, marejos, suor excessiva, mal de cap, cansament i set intensa. En cas de presentar aquests símptomes, es recomana beure líquids, cercar espais frescos, canviar-se per roba més lleugera i dutxar-se amb aigua tèbia per reduir la temperatura corporal.