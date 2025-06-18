EL
Nou espai lliure de cotxes al centre d'El Poal
Treballs per connectar la terrassa del Casal i la plaça Catalunya. L’objectiu és millorar la seguretat, en especial dels petits
L’ajuntament del Poal ha iniciat aquesta setmana una actuació clau per pacificar el trànsit al cor del municipi. Segons va explicar l’alcaldessa, Estela Lleonart, es tracta d’un projecte que connectarà la terrassa del Casal amb la plaça Catalunya, creant un espai per als vianants lliure de cotxes per augmentar la seguretat, especialment dels més petits.
“Les dos zones formen l’epicentre de la vida del poble. La idea és tancar al trànsit aquest àrea amb pilons, que estaran oberts durant la setmana i tancats els dissabtes i diumenges o esdeveniments especials per així garantir la seguretat dels vianants, especialment a l’estiu, quan hi ha més gent al municipi i més nens jugant”, va explicar Lleonart.
Les obres compten amb una subvenció de 263.000 euros de la Generalitat de fons vinculats al canvi climàtic. El cost total del projecte ascendeix a 274.000 euros, per la qual cosa l’aportació municipal serà mínima, tal com va detallar Lleonart. La previsió és que els treballs estiguin acabats abans de la festa major, a finals d’agost.
A més, l’alcaldessa va detallar que s’està aprofitant una modificació del pla d’obres (Puosc 2014) per executar una nova conducció d’aigua potable, amb un cost de 150.000 euros. Inicialment, aquests fons estaven destinats a construir una coberta al camp de futbol sala, però el projecte es va descartar per l’augment de preus i la dissolució de l’equip local.