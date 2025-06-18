EDUCACIÓ
Torrefarrera exigeix una nova línia per a primer de l’institut
Va perdre la quarta aula fa un any però ja hi ha més inscrits que places assignades. Denuncia marejos per la calor a les classes
L’institut Joan Solà de Torrefarrera ha reclamat a la conselleria d’Educació recuperar la quarta línia de primer d’ESO que va perdre fa un any per evitar una massificació més gran a les aules. L’oferta final de places per al curs 2025-2026 publicada dilluns assigna al centre 87 places, repartides en tres línies, però ja hi ha 96 alumnes inscrits, als quals caldrà sumar possibles repetidors i estudiants que puguin arriba via matrícula viva. La directora del centre, Ester Llovera, va confirmar aquesta situació i va dir que si se segueix la tendència dels últims anys el curs que ve poden rondar el centenar d’alumnes, més que els 32 per aula que impliquen les xifres actuals, la qual cosa veu insostenible.
Els professors van mostrar el seu malestar i van avisar la qualitat de l’ensenyament pot veure’s afectada.
A més, l’institut va denunciar falta d’aules disponibles i una “problemàtica especialment greu”: l’onada de calor han disparat la temperatura fins als 36 graus dins de l’edifici causant deshidratació i marejos entre els alumnes. L’ajuntament de Torrefarrera es va alinear amb el Joan Solà i proposarà una moció en el ple per exigir la quarta línia de primer. Educació va afirmar que l’oferta de dilluns és la final.