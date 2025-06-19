NEGOCIACIÓ
Aran i Govern reprenen l’impuls al traspàs de competències
La Generalitat i el Conselh Generau han reprès la Comissió Bilateral de turisme, consum i promoció econòmica per al traspàs de competències en aquests àmbits, segons va informar la Generalitat en un comunicat. La comissió es va crear el novembre del 2023, encara que no s’havia constituït ni reunit fins al moment, i s’emmarca en el traspàs de competències previst en la Llei 1/2015 del règim especial d’Aran.
En la trobada, els representants d’Aran han exposat les seues demandes i prioritats per avançar en el reconeixement i exercici efectiu de funcions que li corresponen. Per la seua part, la Generalitat ha anunciat la constitució de grups de treball sectorials específics per concretar l’abast competencial que correspon traspassar al Conselh Generau.
La reunió ha servit per reafirmar el compromís de les dos administracions de desplegar l’autogovern a la Val d’Aran “a través d’un procés ordenat, consensuat i ajustat al marc legal”.