La Diputació de Lleida aprova una moció per a la preservació de les obres de Sixena amb l'abstenció de PSC i PP
La corporació invertirà 7,5 milions d'euros en el pla d'arranjament de camins adreçat a ens locals
El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous una moció per a la preservació de les obres de Sixena, amb els vots favorables dels grups polítics de Junts-Impulsem –promotor de la iniciativa–, ERC, Ara-Pacte Local i Unitat d'Aran, i l'abstenció dels grups del PSC i el PP. A més, els grups polítics d'Ara-Pacte Local, ERC, PSC i Unitat d'Aran han presentat una moció de suport al Pacte Nacional per la Llengua, que s'ha aprovat amb els vots dels grups proposants, i els vots en contra de Junts-Impulsem i PP. La corporació també ha aprovat per unanimitat una moció del PP relativa a l'ELA. D'altra banda, el ple ha aprovat invertir 7,5 milions d'euros en el pla de camins 2024-2025, adreçat a ens locals i amb un 38% més de pressupost.
El ple també ha donat el vistiplau al conveni de salut mental, que passa de tenir caràcter bianual a quadriennal i preveu una aportació d'1,6 milions d'euros per al període 2025-2028.
Pel que fa a l'àmbit econòmic, la Diputació ha informat que situarà el deute a zero després de l'aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària del 2025, que incloïa préstecs bancaris dels anys 2017, 2018 i 2020.