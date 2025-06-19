TURISME
Lleida espera repetir aquest estiu els 580.000 turistes dels últims anys
Preveu assolir el llindar del milió i mig de pernoctacions, com el 2023 i 2024. Es reivindica com a destinació turística al marge de la massificació
El sector turístic de Lleida espera superar els 580.000 visitants al llarg de l’estiu, una xifra que suposaria revalidar l’afluència dels dos últims anys. Aquesta és la previsió del Patronat de Turisme de la Diputació, que calcula que els turistes sumaran més d’un milió i mig de pernoctacions, com en les campanyes estivals del 2023 i 2024. La província es reivindica com una destinació turística al marge de la massificació i es marca com a objectiu allargar la temporada, des de Sant Joan fins a mitjans del mes de juliol i des de finals d’agost fins al 12 d’octubre.
El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, va apuntar que els resultats del sector en els primers quatre mesos de l’any reforcen les bones expectatives. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), els hotels, càmpings, cases rurals i apartaments turístics han rebut en aquest període 433.244 turistes, un 3 per cent més que l’any passat.
Les pernoctacions ascendeixen a una mica més d’un milió, a prop d’un 1 per cent més que el primer quadrimestre del 2024. Juan Antonio Serrano va destacar el caràcter “sostenible” del turisme de Lleida, al no haver crescut de forma “descontrolada”.
Per la seua part, el secretari general de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, va destacar que la campanya d’estiu a les comarques lleidatanes serà positiva i va recalcar la necessitat de desestacionalització. Va apuntar que la situació ideal per als hotelers seria aconseguir una temporada més o menys estable d’entre 9 i 10 mesos a l’any.
Les millors reserves d’aigua
El president de l’Associació d’Empreses d’Esports d’Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet, va destacar que les reserves d’aigua són les millors en els últims vint anys i que esperen superar els 800.000 serveis que van oferir l’any passat. Al seu torn, Josep Lluís Farrero, representant de la Federació de Turisme Rural de Lleida, va apuntar que aquests allotjaments esperen una ocupació d’entre el 70% i el 75% durant el pont de Sant Joan i que les previsions són bones per al conjunt de l’estiu.
n El ple del Parlament va ratificar ahir el decret llei que ajorna la pujada de la taxa turística almenys fins a l’octubre, quan està previst que la Cambra catalana la tramiti com a projecte de llei. Es va convalidar amb els vots a favor del PSC, ERC i els Comuns, mentre que la resta de formacions van votar-hi en contra.
El Parlament avala ajornar la pujada de la taxa turística fins a la tardor
uest ajornament és el segon que el Govern aprova a través d’un decret llei. El primer va decaure el mes de maig passat al no comptar amb la majoria necessària per convalidar-lo. Els Comuns es van abstenir, la qual cosa va donar lloc a una situació inesperada: el decret llei que duplicava l’import de la taxa es va ratificar, però no el que ajornava la seua entrada en vigor fins a l’octubre, tal com volia el Govern. Pocs dies després va decretar un nou ajornament, que ha tirat endavant gràcies a un acord del Govern amb els Comuns que destina uns 60 milions d’euros a polítiques d’habitatge.Així, val a recordar que la pujada de la taxa turística de la Generalitat ha xocat amb l’oposició del sector a Lleida, que tem perdre competitivitat respecte a altres destinacions properes de turisme d’interior.