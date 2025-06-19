SEGRIÀ
Un país al sud del Segrià
La cooperació municipal comença a teixir xarxes de col·laboració i d’identitat a l’extrem sud de la demarcació. “En aquestes associacions estem conreant els vincles i la connexió”
La Gran Enciclopèdia Catalana defineix país com a “unitat fisiogràfica o paisatgística”, i el diccionari, com a “territori, amb característiques geogràfiques i culturals pròpies”. I una cosa que va encaixant en aquests conceptes comença a prendre forma a la zona sud del Segrià gràcies a la cooperació municipal.
“Al Segrià Sud estem treballant per crear una identitat de comunitat. Ho estem intentant i ens està sortint molt bé”, explica Jennifer Nadal, l’alcaldessa d’Almatret. “Hem decidit defensar una identitat pròpia i una realitat pròpia”, anota Josep Antoni Romia, l’alcalde de Seròs, que destaca un matís: “Compte, sense qüestionar per a res la tasca del consell comarcal.”
Aquest treball per crear una identitat pròpia s’estructura a través de tres entitats, el Consorci de Desenvolupament del Segrià Sud, format per dotze municipis i els objectius centrals del qual són la promoció econòmica i el desenvolupament del territori; l’Agrupació de Micropobles del Segrià, integrada per nou pobles de menys de 500 veïns, a punt d’incorporar-ne dos més i que se centra a facilitar i promoure els negocis de proximitat, i l’Associació de Propietaris Forestals, que es troba en la fase prèvia a l’elaboració dels plans de gestió, amb un projecte redactat i a la recerca del finançament necessari per desenvolupar-lo.
“No es tracta més que d’unir esforços per tenir millors serveis”, assenyala Romia. “Per sota dels 2.000 habitants no tens la mateixa accessibilitat als serveis que a la ciutat. Els pobles del Segrià Sud en sumem 3.600, i ara comencem a comptar amb una oferta àmplia”, afegeix Nadal, amb referència a alguns com la cartera digital de comerços i professionals Al poble hi ha de tot, al Servei d’Ocupació i a iniciatives com el Carnet Jove, que fomentarà les relacions entre els joves de la zona.
Així mateix, “a través de les associacions s’estan conreant les xarxes i els vincles. Estem creant identitat, vinculació i connexió”, resumeix Jennifer Nadal.
El SAO posa en marxa la tasca de col·locació
Una veïna de Torres de Segre es va convertir dimarts en la primera usuària del Servei d’Atenció i Ocupació del Segrià Sud, una iniciativa del Consorci que té com a finalitat connectar l’oferta i la demanda d’ocupació a escala local. Un tècnic recorre els pobles per assessorar.
Una agenda digital amb l’oferta local
“Es tracta de facilitar i de promoure els negocis de proximitat, que la gent pugui saber que té un advocat, una gestoria o un taller a prop”, assenyala l’alcaldessa d’Almatret, Jennifer Nadal, sobre la iniciativa Al poble hi ha de tot, que presta aquest servei mitjançant pantalles digitals.
Un Carnet Jove per a dotze municipis
Els veïns de 12 a 18 anys dels dotze municipis del Consorci de Desenvolupament del Segrià Sud han començat a rebre les acreditacions per accedir a descomptes en activitats de lleure, cultura, formació i esport a totes aquestes localitats.