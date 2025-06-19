SOSES
Soses rep 2.000 treballadors de la campanya agrícola amb una festa
Certamen intercultural en el qual s’ofereix informació pràctica per al dia a dia als temporers
Soses va celebrar diumenge la segona edició de la Trobada Intercultural, una festa per promoure la integració i l’intercanvi cultural entre les persones de diferents nacionalitats que hi ha a la localitat. La iniciativa, especialment dirigida als temporers que arriben per a la campanya de fruita, va demostrar el caràcter acollidor d’aquesta localitat de 1.900 habitants que veu duplicada la població durant la campanya agrícola.
Durant la jornada, els assistents van poder disfrutar d’una variada mostra de plats típics i begudes característiques de les principals nacionalitats presents al municipi: marroquina, colombiana, romanesa i també catalana.
L’alcaldessa, Sandra Marco, va destacar que la festa està “principalment dedicada als nouvinguts que venen cada estiu a treballar”, va assenyalar.
El programa també va incloure la projecció de vídeos sobre els costums i tradicions de cada país participant, així com degustacions preparades pels membres de les diferents nacionalitats. L’esdeveniment no només va permetre als nous residents compartir la seua cultura, sinó que també els va oferir informació pràctica sobre la vida al poble de Soses i a Catalunya.
Des del consistori es va aprofitar l’ocasió per facilitar pautes sobre el sistema de reciclatge local, el servei de recollida de residus porta a porta, telèfons d’interès i emergències, així com informació sobre comerços i serveis disponibles al poble i la comarca.
“És una orientació necessària considerant que dels aproximadament 2.000 temporers que arriben per treballar cada estiu, uns 700 pernocten al municipi”, va dir Marco. Va afegir que aquest tipus de celebracions fa que la localitat sigui “més solidària, amb més aprenentatge i que creixi en cultura, respecte i experiències”.
L’objectiu també és compartir i facilitar que el municipi sigui un lloc més amable i millor. “En l’actual context de discursos contra la immigració, aquest tipus de trobades són imprescindibles”, va dir la primera edil.
n El Baix Segre registra cada any l’arribada de milers de temporers per a la campanya de la fruita, la qual cosa l’ha portat a demanar ajuts a la Generalitat per gestionar l’arribada d’aquests treballadors, empleats del SOC i reforç policial per facilitar la convivència.