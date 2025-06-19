Torrefarrera es mobilitza per recuperar la quarta línia d’ESO a l'Institut Joan Solà
Alumnes, docents i Ajuntament exigeixen a la conselleria d’Educació una ampliació urgent davant de la previsió de més de 100 estudiants per al pròxim curs, alertant d’una massificació que amenaça la qualitat educativa
L’institut Joan Solà de Torrefarrera ha estat escenari avui d’una concentració en què alumnes, professors i representants municipals han unit les seues veus per exigir a la conselleria d’Educació la recuperació de la quarta línia de primer d’ESO. Aquesta reivindicació sorgeix després de conèixer-se l’oferta final de places per al curs 2025-2026, publicada dilluns passat, que manté les tres línies actuals amb 87 places disponibles, malgrat que ja hi ha 96 alumnes inscrits per al pròxim curs, sense comptar possibles repetidors i noves incorporacions per matrícula viva.
La situació ha generat una profunda preocupació en la comunitat educativa del municipi lleidatà. Ester Llovera, directora del centre, ha manifestat la seua inquietud davant del que considera una situació "insostenible": "Si seguim la tendència dels últims anys, el curs que ve podem rondar el centenar d’alumnes", ha assenyalat. Això suposaria superar àmpliament la ratio de 32 estudiants per aula que impliquen les xifres actuals, comprometent greument la qualitat educativa del centre. Per la seua part, el professorat ha expressat el seu malestar durant la protesta, advertint que aquestes condicions afectaran negativament el procés d’ensenyament-aprenentatge.
El consistori de Torrefarrera, present també en la concentració, ha mostrat el seu suport incondicional a la reivindicació de l’institut i ha anunciat que presentarà una moció en el pròxim ple municipal per exigir formalment la implementació de la quarta línia de primer d’ESO. Mentrestant, des de la conselleria d’Educació es mantenen ferms en la seua postura, reiterant que l’oferta publicada dilluns té caràcter definitiu.