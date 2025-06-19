TARRÉS
Un poble de Lleida obrirà un restaurant en una antiga cabana de volta
Els gestors del projecte volen a llarg termini habilitar un allotjament. Empresaris japonesos estrenen l’establiment
Els gestors del projecte del Sindicat de Tarrés, un col·lectiu que promou accions de caràcter gastronòmic, esportiu, cultural o patrimonial com Camins de Pedra, posaran en marxa ben aviat un establiment de restauració en una antiga cabana de volta situada a tres quilòmetres del nucli urbà.
Es tracta de l’edifici conegut com la Cabana del Perdiuet, que ahir va oferir un primer esmorzar a tres clients japosesos: un importador de vins, la seua esposa i el propietari d’un restaurant a Nagoya. Els gestors de l’establiment els van oferir un tast de vins del celler Clos de Peguera, del Vilosell.
Òscar Balsells, promotor de la iniciativa, va avançar que el projecte de la Cabana del Perdiuet s’ha dissenyat en dos fases. La primera implica la posada en marxa del servei de restauració amb un menú especial i s’oferirà l’espai per a presentacions i altres actes.
En segon terme preveuen habilitar un allotjament singular. Per a això, va assenyalar Balsells, “estem en continu contacte amb l’arquitecte de l’ajuntament i amb Urbanisme”; ja coneixen els passos que cal seguir i preveuen habilitar l’establiment a llarg termini.
El Sindicat de Tarrés es va posar en marxa fa dos anys i entre els últims projectes que ha impulsat al municipi i la comarca destaca la ruta Camins de Pedra, una ruta per a ciclistes que transcorre per un paisatge amb construccions de pedra seca i cabanes de volta.
La universitat d’estiu de la UdL acollirà els dies 28 i 29 de juny la vuitena edició del curs L’art i la tècnica de la pedra seca: teoria i pràctica, en el qual analitzaran tant la tècnica com les construccions que hi ha amb aquest material. Cristian Solé, doctor i professor del departament d’Enginyeria Industrial i de l’Edificació, va dir que la intenció és que aquest curs pugui ser homologat i dotar-lo d’una formació reglada com a França. El curs es desenvoluparà al Centre de la Cultura de l’Oli de la Granadella i al Centre de la Pedra Seca, a Torrebesses.
La Pobla de Cérvoles acollirà també un monogràfic sobre la tècnica de la pedra seca. Serà del 4 al 6 de juliol i se centrarà en les construccions d’arquitectura popular a la Serra de la Llena. Les jornades comptaran amb la participació de Xavi Solé Ubeda, activista cultural, i Manel Correa, entre d’altres. Dissabte i diumenge s’organitzarà una activitat de “recuperem dos portells” amb el guiatge del mestre picapedrer Xavier Solé Borràs. També hi participarà Mario Urrea (Torrebesses), del centre d’interpretació de la Pedra Seca.