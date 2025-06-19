ENERGIA
Urbanisme aprova la planta de biogàs de la Sentiu però decidirà la comissió de Catalunya
Eleven el projecte a aquest organisme perquè arbitri, a causa del rebuig del territori afectat. Una manifestació contra el complex va obligar a tallar carrers al costat de la seu de la Generalitat a Lleida
La comissió d’Urbanisme de Lleida va donar ahir l’aprovació a la gran planta de biogàs que el grup danès Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) promou a la Sentiu de Sió. Tanmateix, amb aquest acord no n’hi haurà prou per completar la tramitació urbanística. Fonts de la Generalitat van avançar que la decisió final quedarà en mans de la comissió de Territori de Catalunya. Aquest organisme haurà d’exercir com a àrbitre a causa del rebuig que aquest projecte ha despertat en part del territori afectat.
Aquest procediment, sense precedents coneguts a Lleida, és fruit d’una reforma de la llei d’Urbanisme del 2020. Aquest canvi va establir que la comissió de Territori seria l’encarregada de decidir sobre expedients urbanístics d’interès supramunicipal quan algun ajuntament afectat es mostrés disconforme amb l’emplaçament triat. En el cas de la planta de la Sentiu, ha xocat amb el rebuig frontal del municipi veí de Bellcaire d’Urgell. Pel seu terme ha de passar una canonada per injectar a la xarxa de distribució gasística el biometà que produirà el complex.
La decisió de la comissió de Territori haurà “de ponderar els interessos públics” que es presenten en el projecte. La pròxima sessió encara no s’ha convocat. Fins que se celebri, el vistiplau de la comissió d’Urbanisme de Lleida suposa un avenç més per a la planta de biogàs, que aquest mes ha rebut també l’aprovació de la ponència ambiental de la Generalitat.
Mentre la comissió d’Urbanisme estava reunida a la delegació de la Generalitat a Lleida, mig centenar de persones reclamaven a l’exterior que la planta de biogàs no rebi l’autorització. Els contraris al complex, convocats per la plataforma Pobles Vius, temen que atregui residus de zones remotes i que suposi un augment d’emissions i de trànsit pesant.
Els manifestants es van concentrar a les 9.00 davant de la seu de la Generalitat i, mitja hora després, van tallar l’avinguda Catalunya. Això va obligar a interrompre el trànsit en aquesta via i en trams de la rambla d’Aragó i el carrer Lluís Companys fins passades les 10.00 hores.
Per la seua banda, la plataforma considera que el projecte incompleix les distàncies mínimes respecte a granges, ja que almenys una es troba a menys de 500 metres dels terrenys on s’haurà de construir el complex. També va avançar que recorreran als tribunals si la planta de biogàs rep els permisos.