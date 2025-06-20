MIGRACIÓ
Les sol·licituds de protecció internacional pugen un 30% a Lleida
Les sol·licituds de protecció internacional van augmentar un 30% l’any passat a les comarques lleidatanes. En total, segons la memòria Comissió Catalana d’Acció pel Refugi (CCAR), se’n van registrar un total de 1.240 davant les 952 del 2023. Així mateix, l’organisme assenyala que, segons l’Observatori Permanent de la Immigració, es van concedir un total de 340 autoritzacions temporals de residència per protecció internacional a Lleida. El 2023, se’n van autoritzar 225. Catalunya va registrar el 2024 un rècord de sol·licituds de protecció internacional amb 17.448, la tercera comunitat autònoma en nombre de peticions darrere de Madrid i Andalusia.
Per la seua part, la CCAR va exigir al Govern que “s’actualitzin els marcs reguladors de la protecció internacional” i iniciatives “pròpies” com corredors humanitaris i patrocinis, per acollir refugiats.
Així mateix, l’entitat lamenta la creixent “criminalització” dels migrants i refugiats a Catalunya així com les “deficiències estructurals” en el sistema d’asil espanyol.