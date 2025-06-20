CERVERA
El Museu inaugurarà l’escultura Inèrcia-Analema
El Museu de Cervera inaugurarà aquest dissabte a les 13.00 l’escultura Inèrcia-Analema al Sindicat. L’artista Marta Pruna i l’enginyer Hamlyn Terry van començar a treballar-hi el 2023, amb la inauguració del nou Museu del Blat al Sindicat.
Així, passarà a formar part de l’exposició de referència del museu: Societats pageses i alternatives agràries, comissariada per l’antropologo de la Segarra Marc Verdés. L’obra està elaborada a partir de tres rodets procedents de Viver de Segarra en els quals s’han esculpit tres rostres.
La peça es complementa amb un disc solar que amb la llum del sol assenyala la figura d’Analema gravada en una planxa d’acer. El conjunt permet traçar el pas del temps, les estacions, els equinoccis i els solsticis que han marcat el cicle agrari de la pagesia.