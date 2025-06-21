Boí Taüll estrena una tirolina de 200 metres per impulsar el turisme d’estiu
La nova atracció forma part de l’estratègia de FGC per desestacionalitzar les estacions de muntanya i s’afegeix a rutes guiades, observació astronòmica i l’obertura del telecadira Vaques
Llençar-se per una tirolina és la nova proposta que ofereix a partir d'aquest dissabte l'estació de Boí Taüll. L'equipament ha inaugurat la temporada d'estiu amb aquesta novetat en el marc de l'estratègia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) de desestacionalitzar l'activitat de les diferents estacions de muntanya més enllà de l'hivern. La nova infraestructura compta amb 200 metres de llargada i és l'avantsala d'una altra tirolina, d'1 quilòmetre, que s'habilitarà més endavant. La nova activitat se suma a altres propostes com rutes de senderisme i bicicleta, així com l'obertura del telecadira Vaques a principis del mes de juliol per facilitar l'accés dels turistes a l'espai natural.
Generar ocupació i incentivar el turisme durant tots els dies de l'any és l'objectiu de FGC pel que fa a les estacions de muntanya que gestiona com ho és Boí Taüll. "Volem millorar l'oferta d'activitats i la nova tirolina pensem que és un element atractiu pensada per al públic familiar", ha dit el president de FGC, Carles Ruiz.
En la mateixa línia s'ha expressat l'alcaldessa de la Vall de Boí, Sònia Bruguera, qui ha apuntat que des de l'Ajuntament han col·laborat en l'arranjament de l'entorn per tal que la sortida i l'arribada del llançament sigui "més amable". "Sumar esforços fa que les coses tinguin èxit", ha conclòs.
La nova tirolina està ubicada a la base de l’estació. És de 200 metres i té doble carro de baixada per permetre descensos simultanis. Correspon al primer tram que ha de complementar una altra tirolina de 1.000 metres prevista per l’estiu de 2026. Aquest primer tram surt de la cota 2.053 i arriba a la 2.036 amb un desnivell de 17 metres.
Altres novetats d'enguany són l'obertura del telecadira Vaques, el qual ofereix un trajecte de 20 minuts per donar accés als visitants a un nou mirador situat al cim del Pic de la Pala de Ginebrell, a 2.310 metres, des d'on es podran contemplar vistes panoràmiques de l'entorn i els seus pics, com els Besiberris o la Punta Alta de Comalesbienes, que superen els 3.000 metres d’altitud, o l’Aneto. Així mateix, l'equipament ha organitzat sessions d'observació astronòmica en col·laboració amb el Parc Nacional i el Parc Astronòmic del Montsec els dies 1 i 16 d'agost.
Les noves activitats es complementen amb l'oportunitat d'explorar l'entorn natural amb rutes guiades de senderisme i bicicleta aptes per a tots els nivells. També per als més petits, l'equipament ha habilitat un circuit de motos elèctriques.
L’estació de l’Alta Ribagorça mantindrà les seves portes obertes fins al 31 d’agost.