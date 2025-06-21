Cine, música i màgia per promocionar el comerç de proximitat a Balaguer
Dinamitzar el comerç local i oferir una experiència única als clients és l’objectiu de l’Associació de Comerciants de Balaguer amb l’organització del Fest Tardeig, una acció comercial plena d’activitats i promocions especials que se celebrarà el divendres vinent dia 27 de juny. Amb una temàtica inspirada en el cine, la festa omplirà els carrers de cotxes d’època, vestits vintage, música, dansa i màgia, de manera que Balaguer es convertirà en un escenari cinematogràfic. Al coincidir amb l’inici de les rebaixes d’estiu, els comerços oferiran descomptes reforçant l’objectiu principal de l’acte, que és impulsar l’activitat econòmica local i consolidar Balaguer com una ciutat activa i dinàmica.
D’altra banda, aquesta nit està prevista la Nit del Comerç al Centre Històric. A partir de les vuit de la tarda, més de 30 establiments de l’entitat Comerç del Centre Històric oferiran descomptes especials i promocions, a més d’una desfilada de moda, un espectacle itinerant amb Band The Marxa i actuacions musicals a càrrec de Código 13 i DJ. La Nit del Comerç coincidirà amb la 12a edició de la Cursa Nocturna del Foc.