Conductor temerari a Bellpuig: un home begut provoca un accident i l'han de retenir els veïns
Els Mossos el detenen per conducció temerària i alcoholèmia alta; el consistori actuarà judicialment
Els Mossos d’Esquadra van detenir dijous a Bellpuig un home de 32 anys per conducció temerària i sota els efectes de l’alcohol (0,84 mg/l). El conductor es va accidentar a la plaça Ramon Folch quan circulava temeràriament. Posteriorment, es va mostrar agressiu i va ser retingut per veïns. Hi van intervenir un agent municipal i els Mossos d’Esquadra, que el van arrestar. L’alcalde, Jordi Estiarte, va explicar que “la seua conducta va comportar un risc greu per als veïns i altres vehicles i serem acusació popular”, informa Laia Pedrós.