SEGRE

Inspeccions en ‘grow shops’ de la demarcació

Un agent de la Guàrdia Civil custodiant una de les botigues. - ÀLEX SAMPER

Un agent de la Guàrdia Civil custodiant una de les botigues. - ÀLEX SAMPER

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La Guàrdia Civil va desplegar ahir al matí un dispositiu per inspeccionar les botigues grow shop i CBD (establiment dedicat a la venda equips i subministraments per al cultiu de plantes, especialment per a cànnabis) de la demarcació, segons ha pogut saber aquest diari. Es van fer una quinzena d’escorcolls, la meitat dels quals a la ciutat de Lleida, per detectar possibles infraccions. Els agents van aixecar diverses actes per irregularitats administratives. Així mateix en una botiga de Tàrrega es van decomissar més de setanta plantes petites. L’operatiu va ser portat a terme per agents de diverses comandàncies i hi va haver inspeccions a Vielha, la Seu, Balaguer i altres localitats.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking