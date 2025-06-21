Inspeccions en ‘grow shops’ de la demarcació
La Guàrdia Civil va desplegar ahir al matí un dispositiu per inspeccionar les botigues grow shop i CBD (establiment dedicat a la venda equips i subministraments per al cultiu de plantes, especialment per a cànnabis) de la demarcació, segons ha pogut saber aquest diari. Es van fer una quinzena d’escorcolls, la meitat dels quals a la ciutat de Lleida, per detectar possibles infraccions. Els agents van aixecar diverses actes per irregularitats administratives. Així mateix en una botiga de Tàrrega es van decomissar més de setanta plantes petites. L’operatiu va ser portat a terme per agents de diverses comandàncies i hi va haver inspeccions a Vielha, la Seu, Balaguer i altres localitats.