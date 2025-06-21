Primer punt de recàrrega ultraràpida de la C-14
Endesa va inaugurar ahir el primer punt de recàrrega ultraràpida per a vehicles elèctrics de la C-14. Està situat a les instal·lacions de Bassella Experiences, empresa especialitzada en activitats del món del motor, i és el més potent de la companyia elèctrica en tota Lleida. La seua potència és lleugerament superior a la que Endesa té a la Segarra, a l’àrea de servei Eurotrak de l’A-2 (944 kW). Pol Olivella, responsable de mobilitat d’Endesa, va explicar que la instal·lació compta amb una potència total de 972 kW, repartits en sis punts diferents. Pau Soler, director de Bassella Experiences, va destacar que el punt és estratègic “perquè connecta Catalunya amb Andorra”. El hub incorpora tres estacions de més de 300 kW, amb doble connector. Permet recarregar el 80% de la bateria en 15 minuts.