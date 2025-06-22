SEGRE
ÚLTIMA HORA

Marc Márquez conquista el seu 7è títol de MotoGP i iguala a Valentino Rossi

Revetlla de Sant Joan a Lleida: “La gent es pot arribar a deixar 150 € en la compra de pirotècnia”

La despesa en petards augmenta amb la revetlla, amb assortiments que barregen llum, color i soroll

La responsable de Ramonina Pirotècnia, al barri de la Bordeta. - MAGDALENA ALTISENT

La responsable de Ramonina Pirotècnia, al barri de la Bordeta. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per
L. BERENGUER

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La pirotècnia és una altra de les grans protagonistes de la revetlla de Sant Joan i, tant nens com adults, es diverteixen llançant petards de tot tipus pel seu color, soroll, i l’espectacle que provoquen. Existeixen tres categories de petards, segons la seua perillositat i l’edat mínima de l’usuari, d’acord amb Protecció Civil. La categoria F1 està dirigida a usuaris a partir dels 12 anys i suposa un risc baix (inclou productes com bengales, bombetes i fonts lluminoses); l’F2, de risc mitjà, és apta a partir dels 16 anys (inclou els anteriors, a més de petards com trons, traques, coets i bateries); finalment, l’F3 es considera de risc alt i només es contempla per a adults (inclou els mateixos que l’F2, però amb més abast i distància).

“Des de fa uns anys, estan molt de moda els assortiments de petards –que n’inclouen de soroll, color, bengales... –, perquè són molt més còmodes que haver de comprar cada tipus per separat”, assenyala la responsable del local Ramonina Pirotècnia, ubicat al barri de la Bordeta de Lleida. “Els clients s’hi solen deixar entre 20 i 50 euros, però també hem arribat a vendre 150 euros en petards a una sola persona”, explica. El local, que obre tot l’any, amplia el seu horari la setmana abans de Sant Joan, de 9.00 a 21.00.

Protecció Civil ha autoritzat aquest any un total de tretze establiments de venda de petards i coets a Lleida capital que es distribueixen per diferents punts de la ciutat, com per exemple l’avinguda Prat de la Riba, l’avinguda Joana Raspall o el passeig Onze de Setembre, entre d’altres.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking