Lleida es prepara per a la Revetlla de Sant Joan amb 13 punts de venda de petards i 8 fogueres autoritzades
La Paeria ha publicat el plànol amb les casetes de venda de pirotècnia i les fogueres aprovades pel Departament d'Agricultura per a la revetlla del 2025
La ciutat de Lleida ultima els preparatius per celebrar una nova Revetlla de Sant Joan amb un dispositiu especial que preveu 13 punts de venda autoritzats de productes pirotècnics i vuit fogueres validades oficialment pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. L’Ajuntament ha difós un pla amb la ubicació d’aquests espais i, juntament amb Protecció Civil, insisteix en la importància de seguir les recomanacions de seguretat per garantir una nit festiva sense incidents.
Les autoritats municipals fan una crida a la responsabilitat col·lectiva i demanen extremar les precaucions, especialment a l'hora d'encendre fogueres prop de zones forestals i en la manipulació de petards. Des de la Paeria es remarca la importància d'adquirir els productes pirotècnics només en establiments autoritzats i tenir en compte les necessitats de les persones amb hipersensibilitat auditiva, trastorns de l'espectre autista o els animals de companyia, que són especialment vulnerables durant aquesta celebració.
Casetes de petards
- Av. Joana Raspall (abans Alcalde Areny) amb pont
- Segon passeig de Ronda amb l’av. de les Corts
- Pl. Europa (entre el c. Vallès i el segon passeig de
- C. Corregidor Escofet (al costat del poliesportiu Balàfia)
- Pg. Onze de Setembre amb av. Dr. Fleming
- Av. Estudi General amb camí Vell d’Albatàrrec
- Av. Pinyana amb partida de Balàfia
- Av. Tortosa amb c. Tarragona
- Av. Onze de Setembre amb av. Rovira Roure (zona Ekke)
- C. Olivera amb camí de la Creu (Agrònoms)
- Av. Prat de la Riba (rbla. Pardinyes)
- Av. Miquel Batllori (sector Decathlon)
- Camps Elisis amb camí de Granyena
Dispositiu especial de seguretat per a la nit més curta de l'any
La Guàrdia Urbana de Lleida ha preparat un reforç excepcional amb prop de quaranta agents que treballaran durant la nit de Sant Joan. Aquest desplegament policial té diversos objectius prioritaris: controlar les revetlles que se celebraran arreu de la ciutat, prevenir possibles incendis de contenidors i realitzar controls d'alcoholèmia a les principals vies de circulació.
El dispositiu especial s'iniciarà a la tarda amb l'acompanyament de la tradicional Flama del Canigó en el seu recorregut per la ciutat. Per garantir una resposta ràpida davant qualsevol incident, la policia local mantindrà una connexió directa amb el cos de Bombers. A més, l'empresa municipal de neteja Ilnet reforçarà el seu servei amb un camió cuba preparat per intervenir en cas de petits incendis.
Paral·lelament, la Unitat d'Investigació i Policia Administrativa (UNIPA) de la Guàrdia Urbana durà a terme inspeccions administratives a totes les casetes de venda de petards per assegurar que compleixen amb la normativa vigent. D'altra banda, l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil s'encarregarà de revisar les fogueres autoritzades el mateix dia de la revetlla per verificar que reuneixen les condicions de seguretat necessàries.
La Flama del Canigó, símbol de la tradició catalana
Com cada any, la Flama del Canigó arribarà a Lleida el dilluns 23 de juny, portant el foc simbòlic que encendrà les fogueres de la revetlla. Aquesta tradició, profundament arrelada a la cultura catalana, representa la persistència i la vitalitat cultural dels Països Catalans i serveix com a preludi de la seva Festa Nacional, que se celebra el 24 de juny, dia de Sant Joan.
La comitiva que transporta la flama entrarà a la ciutat per la carretera C-13, procedent de Balaguer, i farà la seva primera parada a la rotonda que enllaça amb l'Avinguda Indústria del Polígon Industrial el Segre, coneguda popularment com la rotonda del Botan. En aquest punt s'incorporaran més ciclistes dels clubs esportius locals i vehicles d'altres entitats participants, tots engalanats amb senyeres i elements nacionals que reforcen el caràcter festiu i cultural de l'esdeveniment.
La caravana recorrerà els carrers de Lleida fins arribar al Palau de la Paeria, on a les 20.30 hores se celebrarà l'acte institucional de rebuda. La cerimònia estarà presidida pels regidors de la corporació municipal i els representants de les entitats que formen part de l'Associació Flama del Canigó de Lleida. Durant aquest acte es durà a terme el lliurament simbòlic de la flama a la ciutat, que quedarà custodiada en un fanalet dins el Palau municipal.
Un cop finalitzats els parlaments i el lliurament oficial, la celebració continuarà a l'exterior, a la plaça de la Paeria. Allà, la flama encendrà els fanalets i les torxes de les diferents associacions participants, que posteriorment la distribuiran pels barris de la ciutat per encendre les fogueres respectives, donant així el tret de sortida oficial a la nit més curta de l'any.
Recomanacions de seguretat per a una revetlla responsable
Protecció Civil ha emès un seguit de recomanacions per garantir que la celebració de la Revetlla de Sant Joan transcorri amb seguretat. Entre els consells més destacats hi ha la necessitat d'adquirir els productes pirotècnics exclusivament en establiments autoritzats, respectar sempre les instruccions d'ús que figuren en cada article i tenir en compte l'edat de les persones que els manipularan.
Pel que fa a les fogueres, és imprescindible comptar amb l'autorització corresponent i seguir estrictament les indicacions del Departament d'Agricultura, especialment en zones properes a masses forestals, on el risc d'incendi pot ser elevat. També es recomana no encendre cap tipus de pirotècnia dins les cases o prop de líquids inflamables, per evitar accidents domèstics.
La Paeria recorda també la importància de considerar les necessitats específiques de certs col·lectius durant aquesta nit. Les persones que requereixen descans, aquelles amb hipersensibilitat auditiva o trastorns de l'espectre autista poden passar moments difícils a causa del soroll i les explosions. Igualment, els animals de companyia solen patir estrès durant la revetlla, per la qual cosa es recomana prendre mesures per minimitzar l'impacte que els sorolls poden tenir sobre ells.
Què cal saber sobre les casetes de petards a Lleida?
Les 13 casetes de venda de petards autoritzades a Lleida han passat estrictes controls de seguretat i compleixen amb tota la normativa vigent. Aquests establiments són els únics punts on es poden adquirir legalment productes pirotècnics a la ciutat, garantint així que els articles compleixen amb tots els estàndards de qualitat i seguretat exigits per la llei.
La venda de petards està regulada per categories segons l'edat: els productes de categoria F1 són aptes per a majors de 12 anys, els de categoria F2 per a majors de 16 anys, i els de categoria F3 només poden ser adquirits per majors de 18 anys. És responsabilitat tant dels venedors com dels compradors respectar aquestes limitacions d'edat.