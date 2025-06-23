El 57% dels accidents a Ponent, provocats per animals
El 2024, hi va haver cinc sinistres al dia a les comarques lleidatanes
Les carreteres de Ponent van registrar l’any passat un total de 1.122 accidents per xocs amb animals, la qual cosa suposa el 57% del total de sinistres viaris, el percentatge més alt de Catalunya. Segons dades del Servei Català de Trànsit, Lleida és el municipi on es registren més accidents, amb 699 entre 2014 i l’abril del 2025 i la Noguera, la comarca catalana amb més incidència, amb 2.910 sinistres d’aquest tipus en el mateix període. L’any passat, a les comarques lleidatanes, segons dades dels Mossos d’Esquadra, es van comptabilitzar 1.756 sinistres causats per animals, dels quals 392 van ser a la Noguera i 276, al Segrià.
En el conjunt de les carreteres catalanes es van registrar 15 accidents al dia per xoc amb animals l’any passat, 10 dels quals amb senglars. Des del 2019, han augmentat prop d’un 50 per cent. Per la seua banda, la cap de la Unitat de Trànsit de Lleida, Montse Fernández, atribueix l’augment d’aquest tipus d’accidents a l’increment del nombre d’animals a la zona. “Busquen alimentar-se als camps de cultiu i no hi ha cap mesura per erradicar la reproducció d’animals”, apunta. També destaca que si es compara el nombre d’accidents dels cinc primers mesos del 2024 amb els del 2025, han augmentat un 7%.
Així, la C-12 a l’altura de Corbins i Llardecans són dos dels punts crítics al pla. També destaquen la C-14 a Artesa de Segre i Ponts i l’A-2 a Granyanella.
Al seu torn, els Mossos recomanen estar alerta a la conducció als trams senyalitzats, no superar els límits de velocitat i no fer maniobres evasives per evitar atropellar els animals perquè es pot provocar una sortida de via o la invasió del carril contrari.