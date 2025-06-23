Augmenten a 494 les hectàrees afectades per l'incendi de la Segarra, ja controlat
També estan sota control els focs a Plandogau i Pinell de Solsonès
Els Bombers de la Generalitat donen per controlats els incendis de Plandogau (Noguera), Granyena de Segarra (Segarra) i Pinell de Solsonès (Solsonès). Durant tot el dia hi mantindran dotacions tant terrestres com aèries treballant a l'interior dels perímetres, fent vigilància i rematant qualsevol punt. Davant l'evolució favorable dels incendis, Protecció Civil també ha tancat l'alerta del pla INFOCAT, però manté la prealerta per fer seguiment de les tasques d'extinció. Segons dades provisionals d'Agents Rurals, després de la revifada de diumenge, la superfície afectada per l'incendi de la Segarra és d'unes 494,36 hectàrees, de les quals 344,25 són agrícoles, 148,03 forestals i 2,09 de terreny urbà.
L'incendi de la Segarra va iniciar-se dissabte, a les 13.27 hores, i els Bombers van començar a tenir-lo controlat diumenge i a fer tasques de vigilància activa per tot el perímetre. Ara bé, durant el dia es va produir un esclafit a la zona de l'incendi que en va revifar el cap. En reactivar-se l'incendi, els Bombers van demanar limitar la mobilitat dels municipis propers, però poc després, els Bombers van aconseguir estabilitzar la revifalla i evitar que l'incendi saltés l'autovia A-2. Des de dissabte els Bombers hi han treballat amb 177 dotacions i un total de 560 efectius.
L'incendi de Plandogau ha estat el darrer dels tres a ser controlat. La pluja va ajudar a controlar el foc, tot i que la tempesta també va impedir que els mitjans aeris sobrevolessin la zona i col·laboressin en les tasques d'extinció de l'incendi. El foc va fer que es confinés la població i els masos aïllats de la zona i el confinament es va aixecar diumenge als volts de les 22.30h per l'evolució favorable de l'incendi, tot i que continuava actiu. El foc ha afectat l'espai d'interès natural Valls del Sió-Llobregós.
Els Bombers van donar per estabilitzat diumenge l'incendi de Pinell de Solsonès als volts de dos quarts de deu de la nit. Els Bombers hi van treballar durant tota la tarda, centrant les darreres hores del vespre les tasques d’extinció en rematar l'incendi. Els Bombers hi van activar un total de 36 dotacions.