Què era el fum que ahir va inundar la ciutat de Lleida i que va provocar molts avisos de ciutadans a Emergències?
Les flames han afectat unes 140 hectàrees a Oliola, obligant a confinar Plandogau i a tallar diverses carreteres
Molts veïns de Lleida van alertar ahir d'una forta olor de fum a la ciutat, que va arribar a tapar el cel. No hi havia cap foc, si no que el fum de l'incendi forestal declarat ahir a la comarca de la Noguera va arribar fins a Lleida ciutat. Això va provocar nombrosos avisos dels ciutadans als serveis d'Emergències. A xarxes molts usuaris relataven que hi hauria hagut incendis a la Mitjana de Lleida, a l'entorn de la presó, al camí de la Mariola, o per zones de Llívia o Cappont. No hi ha constància de cap incendi en aquestes zones.
El foc, originat al municipi d'Oliola, va obligar les autoritats a confinar el nucli de Plandogau i diverses masies aïllades de la zona mentre els equips d'extinció treballaven per controlar les flames.
L'avís de l'incendi es va rebre a les 17.56 hores de diumenge, en una jornada especialment complicada per als serveis d'emergències a causa de diversos focs de vegetació i tempestes. La principal hipòtesi sobre l'origen de les flames apunta a una línia elèctrica d'alta tensió. Segons l'informe dels Agents Rurals, el foc va afectar aproximadament 140 hectàrees, de les quals un 55% corresponien a zones agrícoles i el 45% restant a àrees forestals. Les autoritats es van veure obligades a tallar la carretera C-1412a entre Ponts i Vilanova de l'Aguda, així com l'L-313 al seu pas per Oliola.
Al moment del tancament de l'edició, un total de 35 dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat continuaven treballant en les tasques d'extinció, després que les condicions meteorològiques adverses haguessin obligat a retirar els mitjans aeris. El confinament dels veïns de Plandogau ja s'havia aixecat, tot i que la situació seguia sota vigilància. Cal destacar que aquest incendi es va produir mentre els equips d'extinció encara treballaven per extingir un altre foc iniciat el dissabte anterior a Granyena de Segarra.