Térmens estrena seu de la llar de jubilats a La Humanitària
Térmens va estrenar ahir la nova seu de la llar de jubilats a l’antiga sala de ball coneguda com La Humanitària (1927), construïda per la societat benèfica i cultural, i que ha estat tancada durant dècades. El consistori ha rehabilitat l’edifici i ahir es van estrenar les instal·lacions, que també acolliran l’aula d’extensió universitària per a la gent gran.
El projecte de rehabilitació d’aquesta primera fase de l’edifici ha suposat una inversió de 534.000 euros, dels quals 341.000 procedeixen d’una subvenció del pla d’obres de la Generalitat (Puosc) i la resta de les arques municipals.
Durant la jornada d’ahir es va materialitzar el trasllat de l’antiga seu a l’actual equipament i també es va portar a terme la renovació de la junta de la llar de jubilats.
A més, al marge d’aquesta rehabilitació, el consistori també està habilitant l’antiga rectoria, en un edifici contigu a la Humanitària, com a centre de serveis per a majors dedicat a l’atenció integral en l’àmbit rural (SAIAR), que tindrà 25 places, de les quals 20 seran públiques.