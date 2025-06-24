La crisi de l’habitatge es consolida a la Franja amb habitacions a 300 €
L’escassa oferta del lloguer estén el model d’arrendament de cambres que ja s’ha generalitzat a les grans ciutats. El format ofereix als propietaris rendes de més de 1.000 € per pis
La crisi de l’habitatge està arrelant a les capitals de comarca de la Franja, Fraga i Binèfar, on s’estén el model de lloguer d’habitacions generalitzat a les grans ciutats i que té, en l’àmbit econòmic, dos conseqüències bàsiques: un encariment de l’allotjament per a l’inquilí, a qui el sostre li comença a sortir a preu de capital, i un desmesurat creixement de les rendes per als propietaris, que obtenen ingressos d’entre 1.000 i 1.500 euros per pisos pels quals, en condicions normals, no n’ingressarien més de 600.
Això se suma a l’oferta de llits a 150 euros mensuals al barri antic de Fraga per a treballadors de temporada.
Els principals portals immobiliaris ofereixen aquests dies la possibilitat d’allotjar-se a Fraga en habitacions els preus de les quals van de 250 a 375 euros mensuals, mentre que a la capital de la Llitera la forquilla va de 250 a 340, en ocasions amb condicions com l’obligació de contractar períodes mínims de sis mesos i amb limitacions com la de no ocupar més de dos persones l’habitacle.
Aquestes ofertes generen als propietaris rendes d’entre 1.000 i 1.500 euros mensuals, una cosa que els genera l’obligació de declarar-les a l’IRPF si formalitzen els arrendaments com a particulars, o com a ingressos professionals si ho fan com a autònoms. No obstant, a Aragó no és obligatori registrar els contractes de lloguer d’habitacions davant la comunitat autònoma, cosa que sí que es recomana per als d’habitatges complets. En aquesta situació conflueixen dos factors clau com són, d’una banda, un intens creixement demogràfic en l’última dècada, del 3 per cent a Fraga, el padró de la qual va guanyar entre 2014 i 2024 un total de 464 veïns per consolidar-se per sobre dels 15.000, i del 7 per cent a Binèfar, que en va afegir 657 per consolidar el seu padró per sobre dels 10.000 habitants. I, per una altra, una escassa oferta d’habitatge tant de lloguer com de venda que tira a l’alça els preus.
L’escassetat de l’oferta de lloguer a les dos poblacions és notòria. Els principals portals només ofereixen dos pisos a Fraga, per 800 euros mensuals un de dos habitacions i per 850 un altre d’una, i quatre habitatges a Binèfar: un d’una cambra per 460, un altre de dos per 495 i dos més, d’una i de tres, amb el preu “a consultar”.
n El departament de Foment del Govern d’Aragó té previst treure a licitació en els propers mesos una contracta per construir en un solar de l’avinguda d’Aragó de Fraga mig centenar d’habitatges que sortiran al mercat sota el format del lloguer assequible amb opció de compra. Aquesta és la segona vegada que l’executiu autonòmic intenta tirar endavant una actuació d’habitatge protegit vinculat a aquest solar, propietat de l’empresa pública Suelo y Vivienda.
Segon intent per construir a Fraga habitatge assequible
gons van explicar fonts de la conselleria, la licitació es troba en fase de revisió per part dels tècnics abans de posar-la en marxa. Les previsions inicials apuntaven a reservar el 80% dels pisos, entorn de quaranta, per a persones de divuit a trenta-nou anys i, alhora, donar accés als inquilins a ajuts d’entre 250 i 400 euros mensuals per pagar els arrendaments.