Quatre alumnes conflictius es rehabiliten cuidant ancians
La Comarca implanta un programa pioner amb l’Institut de Binèfar i el geriàtric
Quatre estudiants conflictius de l’institut de secundària Sierra de San Quílez de Binèfar han substituït els seus càstigs d’expulsió del centre per tasques d’acompanyament als usuaris de la residència geriàtrica pública de la capital lliterana. És el primer any d’aplicació d’aquest programa pioner impulsat per la Comarca i pel centre, segons recull la Memòria d’Actuacions dels Serveis Socials de l’entitat comarcal.
El programa es gestiona mitjançant un conveni subscrit per la Comarca i l’institut que va permetre “la formalització i creació d’una activitat alternativa amb finalitats educatives per a alumnat expulsat del centre” amb la finalitat de “reconduir les seues conductes negatives”, explica l’informe.
Així, l’institut “selecciona l’alumnat susceptible d’acollir-se a l’activitat” per les seues “característiques personals” i les seues perspectives d’adaptació al programa entre “aquells als quals s’hagi instruït un expedient de procediment corrector comú, amb resolució d’expulsió”.
En cas de ser seleccionats i acceptar l’activitat alternativa, passen a incorporar-se durant un període de temps, normalment d’una a dos setmanes, al “programa d’envelliment actiu i de psicogeriatria de la residència, guiat per un terapeuta ocupacional”.
Aquest programa d’intervenció amb els ancians usuaris de l’establiment assistencial inclou activitats en àmbits com l’estimulació verbal, la psicoestimulació cognitiva, la inserció social, l’orientació de caràcter espacial i la temporal, l’orientació a la realitat i la reminiscència (estimulació de la memòria), exercicis de psicomotricitat i gerontogimnàstica i diferents teràpies funcionals, recreatives, lúdiques i de música i dansa.
Els Serveis Socials de la Comarca de la Llitera desenvolupen una intensa activitat en matèria de menors, una cartera en la qual destaca la coordinació amb la Policia Local de Binèfar. Aquest cos posa en coneixement dels treballadors socials les incidències que “consideren que han de tenir coneixement per valorar i intervenir en el seu cas, la qual cosa implica un treball de prevenció i detecció de situacions que requereixen una intervenció professional”, exposa l’informe.
Al llarg del 2024, els Serveis Socials de la Comarca de la Llitera van rebre un total de “117 informes d’incidències de la Policia Local de Binèfar”, la qual cosa va motivar “una valoració i intervenció professional puntual o mantinguda en el temps en cada una de les incidències rebudes”, anota el document.
L’informe sobre l’activitat d’aquest servei comarcal també ressenya l’existència d’un flux de contactes en sentit invers, amb la comunicació a la Policia Local de la capital lliterana de situacions que afectaven seixanta-tres menors, amb “intervenció amb cada un d’ells”, per assumptes com l’absentisme escolar, a més d’altres conductes indiciàriament delictives.