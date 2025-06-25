URBANISME
La Generalitat preveu enderrocar l’antic aeròdrom d’Alfés una dècada després de la clausura
Tramita un pla urbanístic per tornar els terrenys al seu estat original. Només conserva fortificacions de la Guerra Civil i espais de memòria històrica i preveu construir 2 miradors per observar aus
La Generalitat prepara la demolició de l’antic aeròdrom d’Alfés una dècada després de la clausura el 2015. Un pla especial urbanístic per a la recuperació ambiental de la Timoneda planteja enderrocar l’hangar, la torre de control i altres construccions del seu entorn, així com retirar tanques i superfícies pavimentades. Només es preveu conservar les fortificacions de la Guerra Civil, conegudes com el Polvorí i catalogades com a bé cultural d’interès local (BCIL), així com espais per a la divulgació de la memòria històrica. La resta haurà de tornar el seu estat original com a “hàbitat propi de la timoneda estèpica”.
La planificació de la Generalitat preveu enderrocar la totalitat de l’aeròdrom, després de descartar la possibilitat de conservar l’actual torre de control per observar aus. En lloc d’això, el pla urbanístic proposa construir dos miradors: un a l’espai que ara ocupa l’hangar i un altre de proper al Polvorí. El pla considera que això “minimitza l’impacte sobre la timoneda i, per tant, sobre les aus estepàries” i proporciona “miradors òptims per observar les aus i el paisatge”.
L’aeròdrom es va construir als anys 30, durant la Segona República, i va ser una base militar durant la Guerra Civil, primer en mans de l’Exèrcit republicà i després dels revoltats. Als anys 50 va passar en mans de l’aeroclub que el va regentar fins al seu tancament i, ja en democràcia, la Generalitat va projectar convertir-lo en l’aeroport de Lleida. Tanmateix, tant aquest projecte com l’activitat del Reial Aeri Club van ser objecte d’oposició ecologista, al considerar-los perjudicials per a les aus de la timoneda.
Després d’anys de litigis, el Suprem va donar la raó als conservacionistes el 2015, la qual cosa va suposar el tancament de l’aeròdrom.
Deteriorat i vandalitzat
La demolició de l’antic aeròdrom d’Alfés es planteja quan la vegetació ha envaït l’antiga pista d’aterratge de terra fins a fer-la desaparèixer. Els edificis, per la seua part, han patit saquejos i vandalisme al llarg dels anys. Va desaparèixer de les cartes de navegació aèria quan va tancar l’any 2015.