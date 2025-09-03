La Paeria de Lleida concedeix la llicència d'obres al parc comercial de Promenade
La inversió prevista per la promotora és d'uns 120 milions d'euros
El complex ocuparà 56.953 metres quadrats a Torre Salses, entre la Bordeta i els Magraners, dels quals 38.968 seran la superfície neta de venda
La Paeria de Lleida ha concedit la llicència d'obres al parc comercial de Promenade. La promotora fa mesos que va posar en marxa el procés d’elecció de les constructores que s’encarregaran de portar a terme els treballs, per poder iniciar-los de forma immediata un cop l'ajuntament ha concedit la llicència d'obres, l’últim tràmit que quedava pendent. La inversió prevista, d’uns 120 milions d’euros, sense precedents a la ciutat, ha suscitat un gran interès entre les firmes del sector. El termini d’execució de les obres és de dos anys, però Promenade no descarta que pugui escurçar-se.
Aquest serà el primer gran centre comercial de Lleida i ocuparà 56.953 metres quadrats a Torre Salses, entre la Bordeta i els Magraners, dels quals 38.968 seran la superfície neta de venda.
Tindrà un hipermercat de 7.779 metres, per al qual Promenade ja va tancar fa temps un acord amb Bon Preu; 15.494 m² estaran destinats a grans botigues de diversos sectors; 25.345, a botigues petites; 3.254, a un gran cine amb nou sales d’última generació; i 2.759 m², a bars, restaurants i petits negocis de lleure. La tramitació del projecte gairebé ha durat deu anys, ja que es va iniciar a finals del 2015.
ERC denuncia que el projecte inclou 48 petites superfícies
El grup municipal d’ERC a la Paeria ha denunciat aquest dimecres que el projecte del centre comercial Torre Salses suposa una autèntica “opa hostil contra el comerç local" i "posa en evidència les contradiccions del govern Larrosa". En aquest sentit, la portaveu republicana, Jordina Freixanet, ha dit que “l’any 2019, l’alcalde va assegurar públicament que aquest projecte no tindria petites superfícies i que, per tant, no faria competència al comerç de proximitat ni a l’Eix Comercial. La realitat és que avui el projecte preveu 48 locals dins d’una galeria comercial, a més d’un hipermercat i vuit grans superfícies. Aquesta és la prova de l’engany i de la manca de transparència del govern municipal”.
La llicència comercial atorgada per la Generalitat remarca que el centre comercial no podrà iniciar les seves activitats fins que s’hagin fet els vials d’accés. En aquest sentit, el grup municipal d’ERC recorda que té interposat un recurs contenciós administratiu contra el conveni urbanístic signat entre l’ajuntament i la promotora de Torre Salses: “Sense aquest conveni no es poden dur a terme les obres dels vials, de manera que veurem com afectarà a l’obertura del centre comercial una sentència que anul·lés el conveni urbanístic”