L’Open Night de Mollerussa retrà un homenatge al fúcsia
La festa de les rebaixes es tenyirà d’aquest color divendres a la nit. Amb la participació d’uns 50 establiments associats
Mollerussa es tenyirà de fúcsia dissabte vinent amb la celebració d’una nova edició de l’Open Night, l’esdeveniment comercial i festiu que cada estiu dinamitza el centre de la ciutat. L’edició d’enguany vindrà carregada de novetats, entre les quals una decoració integral en color fúcsia, un dels tons corporatius de l’entitat organitzadora, Mollerussa Comercial, que es convertirà en el fil conductor visual de la jornada. “Volíem una proposta més impactant”, va explicar Lídia Vilaltella, presidenta de l’associació, durant la presentació de l’esdeveniment juntament amb l’alcalde, Marc Solsona.
L’Open Night mantindrà el seu format nocturn, malgrat que amb un horari més ajustat respecte a edicions anteriors, responent a les peticions del públic. A partir de dos quarts d’onze de la nit, el centre acollirà actuacions musicals, animació itinerant i activitats per a totes les edats. La música anirà a càrrec de quatre DJ ubicats en diferents punts del centre i una xaranga anomenada Los Metralletas recorrerà l’esdeveniment. Com a incentiu addicional, se celebrarà un sorteig de cinc premis de 100 molleuros en forma de vals de compra, que podran utilitzar-se en comerços locals. Per participar-hi, els clients hauran de dipositar els seus tiquets de compra (els efectuats des de dilluns passat i fins a la mateixa Open Night) en una urna central que s’instal·larà a la plaça Manuel Bertrand. El nom dels guanyadors es donarà a conèixer el dimarts 1 de juliol.
La cinquantena d’establiments participants en aquesta festa de les rebaixes estaran identificats amb elements fúcsia, inclosa una moqueta del mateix color a les seues entrades, reforçant així la imatge conjunta de l’esdeveniment.
L’alcalde de la capital del Pla d’Urgell va destacar que l’Open Night s’ha convertit en un model replicat en altres ciutats, gràcies al seu èxit de participació i a la implicació del comerç local: “És una fórmula d’èxit que funciona”, va remarcar.
Inici de la campanya comercial
L’Open Night marcarà l’inici de la campanya comercial d’estiu, que tindrà continuïtat dissabte 2 d’agost amb la celebració del tradicional Mercat de Rebaixes d’Estiu, que permetrà als comerços treure els seus productes al carrer per oferir les últimes rebaixes de temporada en un ambient festiu i pensat per incentivar les vendes.