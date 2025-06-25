‘Nits d’Estiu’ en marxa amb música coral
Concert dels cors Stabat Mater i Avui d’Agramunt. El cicle inclou activitats d’entitats com l’Associació Senegalesa
La capital del Pla va donar el tret de sortida a una nova edició del cicle Nits d’Estiu amb un concert inaugural especial dissabte passat. Cal Jaques va acollir, amb entrada lliure i un públic entregat, una actuació del Cor Stabat Mater, que va repassar grans clàssics del pop i del rock amb l’acompanyament de la Coral d’Avui d’Agramunt. Va ser una vetllada coral vibrant que la pluja que va caure al vespre no va aconseguir deslluir.
El cicle, organitzat per l’ajuntament, inclou entre les seues propostes un concert coral el 12 de juliol al col·legi El Carme amb la participació de la Coral Universitat de les Illes Balears i el Cor de Cambra de l’Auditori Enric Granados de Lleida, en un acte organitzat per l’Associació de la Música de Mollerussa. També hi haurà espai per a la dansa, amb la mostra de l’Estudi Dansa Vicky Rodríguez el 16 de juliol al carrer Ciutat de Lleida, i per al teatre, amb la representació de l’obra Agost el 19 de juliol a L’Amistat, dirigida per Emili Baldellou i produïda per Agropecuària Produccions Extensives. A més, el cicle inclourà celebracions populars com el Vespreig organitzat per la Colla del 1975 el 5 de juliol, i activitats interculturals com la passarel·la de moda de l’Associació Senegalesa, el dia 12. A l’agost, el públic podrà gaudir d’una nova edició del Festival Minúscul, amb concerts cada dijous a Cal Jaques amb artistes com Joan Masdeu, Maren, Eduard Gener i Dan Peralbo.