Projecte REG: la mirada més poètica a la seu dels regants de l’Urgell
Marta Bisbal dirigeix un recorregut per les instal·lacions de la Casa Canal des d’una perspectiva artística. La vetllada va fer sonar l’antiga campana de l’edifici, que portava anys en silenci
La Casa Canal de Mollerussa, seu de la comunitat general de regants del Canal d’Urgell, es va convertir dissabte passat en l’escenari d’una intervenció artística profundament evocadora. En el marc del projecte REG. Inundacions artístiques al Canal d’Urgell, l’artista local Marta Bisbal Torres va oferir un recorregut per les instal·lacions que va transformar completament la percepció de l’espai, aportant una nova mirada poètica i artística sobre un lloc històricament vinculat a la gestió de l’aigua.
La visita va incloure diversos espais de l’edifici, des de l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell fins a les oficines i les sales d’actes, tots observats i reinterpretats des d’una sensibilitat diferent, allunyada de la funcionalitat tècnica o administrativa. El recorregut va proposar una experiència sensorial i introspectiva, en què l’art contemporani va dialogar amb la memòria, la identitat del territori i el simbolisme de l’aigua. Bisbal va oferir una lectura carregada de significats sobre el canal com a cos viu, com a lloc de trànsit, història i transformació. Un dels moments més especials de la jornada va ser quan va sonar l’antiga campana de la Casa Canal, que feia anys que estava en silenci. Gràcies a la col·laboració de la Confraria de Campaners i Carrilloners de Catalunya, en companyia de més campanes d’Os de Balaguer, es va crear una instal·lació sonora per clausurar la intervenció artística. Durant la presentació, l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va expressar amb emoció la importància d’aquesta activitat, no només com a manifestació cultural, sinó com una manera de generar noves lectures sobre el patrimoni hidràulic del territori. “L’art té la capacitat de transformar la mirada sobre espais que formen part de la nostra vida quotidiana i donar-los un nou sentit des de la sensibilitat contemporània”, va assenyalar.
El projecte REG, impulsat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, està comissariat per Pau Minguell i compta amb el suport de la Fundació Canals d’Urgell i els consistoris dels municipis implicats. Inclou un conjunt de cinc intervencions artístiques en diferents punts del sistema de reg del Canal d’Urgell: Ponts, Juneda, Montoliu de Lleida, Mollerussa, Agramunt i Lleida. La pròxima intervenció anirà a càrrec d’Antoni Abad, el 28 de juny al Pont de Ferro a Agramunt, que inclourà el concert de Xavier Baró d’Almacelles.