La residència de Castellnou de Seana tindrà fins a 60 places i 30 de centre de dia
El projecte es trasllada als terrenys adquirits a la Sareb per fer un equipament major. També hi haurà dotze apartaments dobles
La futura residència per a la tercera edat de Castellnou de Seana ampliarà la seua capacitat respecte al projecte inicial fins a arribar a les seixanta places, més trenta d’addicionals de centre de dia i dotze apartaments dobles. Aquest fet serà possible després que el consistori hagi decidit traslladar la seua construcció als terrenys que l’ajuntament va adquirir a la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (Sareb) durant l’any passat. Inicialment, estava previst edificar el centre en un solar pròxim a les futures escoles i els terrenys de la Sareb es pretenien destinar a la construcció de més habitatges per evitar la marxa de veïns. Segons va explicar Andreu Balagué, alcalde de Castellnou de Seana, el complex ocuparà uns 4.200 metres quadrats dels 12.400 que té el terreny total, incloent zones verdes, àrees de lleure i fins i tot una zona de piscines. El primer edil va destacar la importància d’aquest equipament per al municipi, que permetrà “tancar el cercle”, fent possible que “qui naix a Castellnou pugui continuar vivint sempre aquí, és una cosa que creiem que s’ha de valorar”.
La Fundació Persones i Valors construirà el centre i el gestionarà mentre que l’ajuntament cedeix els terrenys. Per poder desenvolupar aquesta iniciativa, el consistori té previst un canvi en la qualificació urbanística. Així, la part que es destina a la residència passa de zona urbanitzable a zona de serveis i la zona rústica que queda en una zona limítrofa passarà a ser zona urbana, on es podran construir nous habitatges: “En una primera fase, uns vuit o deu solars, i després es pot ampliar en funció de la demanda”, va remarcar l’edil.
Encara que no s’han establert dates per a l’inici de les obres, l’alcalde va posar de manifest la complexitat dels tràmits administratius, que estan alentint el projecte. En aquest sentit, va lamentar que “parlem molt de la burocràcia, i la burocràcia existeix i ens està alentint tot el que hem de fer”.
Per la seua banda, el consistori ja està treballant en la cessió del terreny i els canvis urbanístics necessaris, mentre que la Fundació Persones i Valors està actualment acabant el projecte executiu.